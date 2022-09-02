Подмосковье 02 сентября 2022, 14:30 Поделиться Telegram

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Viber Благоустройство Лобненского лесопарка началось в Подмосковье

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Лесопарк в Лобне благоустроят к весне 2023 года, но уже этой зимой его откроют для гостей. Место преобразится с учетом пожеланий жителей.

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Лесопарк находится в микрорайоне Москвич. Уже началось масштабное благоустройство, и оно выйдет на финишную прямую весной следующего года.

Здесь появятся комфортные маршруты для велосипедов и лыж, установят детские и спортивные площадки.

Временно исполняющий обязанности главы Лобни Игорь Демешко сказал, что задача — благоустроить лесопарк аккуратно и бережно.

Лесопарк Лобни благоустроят по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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