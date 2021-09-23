Завершилась реконструкция ветеринарной станции в Люберцах

В Люберцах после капитального ремонта открылось здание лечебно-профилактического отдела ветеринарной станции. В строении были заменены все коммуникации, водоснабжение и электропроводка. Ремонт в здании не проводился с середины 1990-х годов.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Лечебница отремонтирована полностью, оборудована и оснащена в соответствии с самыми современными требованиями специализированной техникой, мебелью и инструментами. Владельцам животных сегодня предложен широкий перечень лечебных, профилактических и диагностических услуг», — заявил Воскресенский.

Он сообщил, что ветлечебницу оснастили цифровым рентгеном, УЗИ-аппаратом, ультразвуковым скалером для стоматологических процедур, микроскопом, электрокоагулятором с биполярной коагуляцией и оборудованием для груминга животных.

По словам Воскресенского, владельцы животных смогут привить питомцев бесплатно отечественной вакциной и платно — импортными препаратами. В отделении появилась лицензированная ветеринарная аптека. Новое оборудование позволит брать кровь на разные виды анализов и проводить ПЦР-диагностику инфекционных заболеваний

В 2022 году Люберцах начнется реконструкция стадиона «Торпедо», которая должна закончиться к 2024 году. Уже подготовлена исходно-разрешительная документация.