Золотая ручка: в Люберцах задержали предполагаемую воровку телефонов и денег

Подозреваемую в воровстве женщину задержали в Люберцах. Вычислили ее благодаря камерам видеонаблюдения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Жительница Ногинска воровала в сетевых магазинах. В этот раз в одном из сетевых магазинов она вынула из сумки покупательницы смартфон. Вскоре пострадавшая пропажу обнаружила и обратилась в органы.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники установили и задержали правонарушительницу в момент, когда она через несколько дней вернулась на место преступления», — рассказала Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

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Также в органах выяснили: это не первое дело женщины. Ранее ее судили по статье «Кража». Предполагают, что воровка причастна к краже денег из сумки пенсионера в отделении почты.

Сейчас женщина находится под домашним арестом. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».