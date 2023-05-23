Подмосковье 23 мая 2023, 16:56 Предпринимателям из Люберец расскажут о мерах поддержки на встрече с администрацией округа 25 мая Unsplash

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На неделе предпринимательства Подмосковья в Люберцах пройдет деловая встреча бизнесменов муниципалитета и представителей администрации округа, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Мероприятие состоится 25 мая и пройдет в формате конференции. Главной темой для обсуждений станет «Создание комфортной социально-экономической среды по взаимодействию предпринимателей с органами государственной власти».

На встрече с администрацией предприниматели смогут задать интересующие вопросы, а также и обсудить актуальные условия ведения предпринимательской деятельности в округе. Также представители муниципалитета расскажут о доступных подмосковным бизнесменам мерах поддержки.

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Содействие развитию бизнеса в Московской области оказывается в рамках проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России Владимир Путин. Кроме того, в регионе работает центр «Мой бизнес», предоставляющий предпринимателям возможность получения таких услуг, как разработка программ модернизации и развития производства, создание печатной продукции, сайтов, рекламы и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что поддержка предпринимателей занимает одно из главных мест в работе правительства Московской области. Это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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