Подмосковье 17 марта 2023, 13:21 Новый продовольственный магазин построят в деревне Марусино

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Продуктовый магазин широкого ассортимента начнут строить в деревне Марусино в 2024 году. Проект предполагает большую площадь остекления и лаконичный дизайн.

Одноэтажный магазин площадью около 1,5 тысячи квадратных метров появится вблизи Зенинского шоссе. Объект создаст в деревне Марусино 30 новых рабочих мест.

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В Мособлархитектуре утвердили внешний вид будущего магазина. Это будет лаконичное здание в серо-белых оттенках с использованием большого количества остекления. В роли акцентов выступят вставки из металлических кассет с текстурой дерева в цвете дуба. При отделке фасадов будут использованы матовые стеновые панели, а также панели с рельефом микроволна.

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В ночное время здание будет подсвечиваться.

Каждый предприниматель, работающий в Подмосковье, должен чувствовать поддержку правительства и помощь в решении самых разных вопросов - это еще раз подчеркнул губернатор региона Андрей Воробьев.