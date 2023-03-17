17 марта 2023, 13:21
Новый продовольственный магазин построят в деревне Марусино
Продуктовый магазин широкого ассортимента начнут строить в деревне Марусино в 2024 году. Проект предполагает большую площадь остекления и лаконичный дизайн.
Одноэтажный магазин площадью около 1,5 тысячи квадратных метров появится вблизи Зенинского шоссе. Объект создаст в деревне Марусино 30 новых рабочих мест.
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В Мособлархитектуре утвердили внешний вид будущего магазина. Это будет лаконичное здание в серо-белых оттенках с использованием большого количества остекления. В роли акцентов выступят вставки из металлических кассет с текстурой дерева в цвете дуба. При отделке фасадов будут использованы матовые стеновые панели, а также панели с рельефом микроволна.
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В ночное время здание будет подсвечиваться.
Каждый предприниматель, работающий в Подмосковье, должен чувствовать поддержку правительства и помощь в решении самых разных вопросов - это еще раз подчеркнул губернатор региона Андрей Воробьев.
Магазины
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