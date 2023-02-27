Подмосковье 27 февраля 2023, 21:28 Мемориальную доску памяти Героя СВО Алексея Ширнина открыли в Люберцах Фото: Роман Рамазанов

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В школе № 21 в Люберцах открыли мемориальную доску Герою СВО, лейтенанту воздушно-десантных войск Алексею Ширнину. На открытии присутствовали депутаты округа, глава Люберец Владимир Волков, срочники ВДВ, юнармейцы, ученики школы № 21, сослуживцы и коллеги Алексея.

«Алексей Викторович, как человек ответственный и неравнодушный, узнав о начале СВО, сразу же написал рапорт для участия в боевых действиях. С первых дней он с доблестью защищал Отчизну, русский народ, сделал все возможное для победы», — заявил Волков.

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Глава Люберец добавил, что сегодня Алексею Викторовичу исполнилось бы 50 лет.

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Фото: Роман Рамазанов

Алексей Ширнин учился в 21-й школе, прошел службу в ВДВ, в 1993 году поступил на службу в Люберецкий ОВД, там он был представлен к наградам «Отличник милиции» и «За отличие в службе» II степени. Участвовал в Первой чеченской войне, был отмечен наградой «За службу на Северном Кавказе». Получив первое офицерское звание младшего лейтенанта, снова отправился добровольцем на Северный Кавказ в зону боевых действий.

За проявленное мужество во Второй чеченской войне получил госнаграду Российской Федерации — медаль «За отвагу». Также Алексей Ширнин совершил более 1500 прыжков с парашютом, из них около 150 испытательных, с предельно низких высот.

Лейтенант погиб 24 мая 2022 года при освобождении города Попасная ЛНР. Посмертно награжден Орденом Мужества.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил бойцов с Днем Сил специальных операций.

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