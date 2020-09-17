В лесхозяйстве Подмосковья рассказали, как сохраняют леса региона

Сейчас в подмосковных лесах проходят только выборочные санитарные рубки, лес не вырубается под промышленные нужды. Его восстанавливают посредством высадки новых деревьев, в основном, сосен и елей.

«В небольших количествах частях идет посадка дуба. Но основная порода — ель и сосна. Мы сажаем их двух–трехлетними сеянцами, которые выращиваются в подмосковных питомниках… При хороших условиях выживаемость саженцев — выше 90 процентов. В этом году в ряде случаев весной саженцы были подтоплены и погибли, но мы по таким участкам ведем дополнения и лес восстанавливаем», — отметил эксперт.

По его словам, при превращении саженцев в полноценные культуры ключевую роль играет специальный уход, который обеспечивают работники лесных хозяйств региона.