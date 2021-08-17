Тематические детские площадки открыли в Ленинском районе Подмосковья

Новые игровые площадки появились во дворах Ленинского района Подмосковья. Каждая из них имеет свою тему: есть корабль для пиратов, замок дракона и сказочное царство. Все они появились в рамках губернаторской программы.

Кроме основной темы на всех площадках есть качели, балансеры на пружинах, карусель и канатные конструкции. На землю положили специальное прорезиненное покрытие, что бы во время игр дети не ушиблись.

Местная жительница Ангелина Керопян рассказала, что раньше никакой площадки во дворе не было. Водить детей приходилось далеко, где есть старые аттракционы, но они точно не безопасны.

«Были остатки от старых площадок, есть небезопасная площадка. Здесь было страшно с детьми гулять, а сейчас я вижу все преобразилось все яркое красивое», — поделилась она.

При планировании игровых пространств для маленьких жителей Ленинского городского округа учитывали их интересы.

Глава округа Дмитрий Абаренов рассказал, что четыре детские площадки — это еще не все, что появится во дворах жителей в ближайшее время.

«В этом году для себя такой амбициозный план взяли обустроить порядка 50 дворовых территорий в городском округе и в рамках благоустройства этого еще несколько десятков площадок появится. И четыре отдельно по губернаторской программе они наиболее массивные насыщенные», — рассказал он.

Для удобства игр и отдыха на площадках установили урны и стены с правилами поведения. Родители могут следить за детьми, отдыхая на парковых диванах.

Не забыли и про песочницу, она многофункциональная — в шесть раз больше обычной, чтобы дети могли не только строить замки, но и играть в бадминтон или волейбол. Но пока основное внимание посетители уделяют качелям.

Депутат Московской области Владимир Жук отметил, что открытие сразу четырех детских площадок прямо свидетельствует, что в регионе все меняется к лучшему.

«Подмосковье — территория позитивных перемен. У нас сегодня уже четвертая площадка прямо за один день в Ленинском округе. Это как раз говорит о том, что это не пустые слова», — заявил он.

Для того, чтобы дети не только играли, но и занимались спортом для гармоничного развития, на площадках установили турники.

Такие комплексы появились в поселке Развилка, деревнях Слобода и Милькова, а также в городе Видное. Места выбрали сами жители Ленинского городского округа голосованием на портале «Добродел».