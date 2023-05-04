Подмосковье 04 мая 2023, 11:23 Ремонт амбулатории завершился в поселке Измайлово в Ленинском округе Пресс-служба Минздрава МО

Читать 360tv в

Ремонт амбулатории завершился в поселке Измайлово в Ленинском округе. Там получают помощь более 12 тысяч человек, среди которых и взрослые, и дети. На время проведения работ пациентов принимали в Дубровском фельдшерско-акушерском пункте.

Как рассказал в Минздраве, врачи амбулатории принимают около 50 пациентов в смену. По слова главврача Видновской больницы Бутая Бутаева, благодаря проведенному ремонту медики смогут работать в более комфортных условиях. На работы было направлено свыше пяти миллионов рублей.

Реклама

В амбулатории будут вести прием терапевты, педиатры, гинекологи и стоматологи. Для пациентов обустроили процедурный и прививочный кабинеты, а также места для выписки лекарств, вакцинации и неотложной помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».