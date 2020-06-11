В красногорском ЦУРе применят опыт областного. Это сделает его эффективнее
Красногорский ЦУР за второй квартал 2020 года получил свыше трех тысяч обращений от жителей. Округ возглавил «красную зону» среди крупных муниципалитетов. Больше всего вопросов у жителей вызывает работа ЖКХ и ремонт дорог. Чтобы повысить качество работы красногорского ЦУРа, министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар приехал туда с визитом и провел беседу с сотрудниками.
«Цель визита — разобраться в причинах отставания, провести необходимое обучение и помочь коллегам устранить выявленные нарушения. Предварительная работа над ошибками показала недостаточно эффективно выстроенную систему контроля за решением обозначенных жителями проблем. В частности, не уделяется должного внимания качеству ответов, что приводит к росту повторных жалоб. Либо проблема не решается и переносится срок исполнения. Это также недопустимо», — отметил министр.
Он уточнил, что будет проведена работа по улучшению качества работы ЦУРа.
«Мы поделимся с коллегами лучшими практиками и, надеюсь, что в самое ближайшее время увидим положительный результат», — сказал Рымар.
Во время поездки в Красногорск Максим Рымар проверил работу городской станции скорой медицинской помощи. На примере диспетчерской службы проинспектировали контроль качества вызовов, а также обозначили преимущества мобильного приложения системы-112 Московской области, которое позволяет узнать, когда приедет карета скорой помощи.
Поездки в округа сейчас совершают все министры и зампреды региона. Такое поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Члены правительства Московской области на местах занимаются решением вопросов с ремонтом ям и подъездов. Все работы нужно закончить до 12 июня.