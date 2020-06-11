В красногорском ЦУРе применят опыт областного. Это сделает его эффективнее

Для оперативного решения проблем жителей в Подмосковье работает Центр управления регионом. В красногорский ЦУР за второй квартал этого года поступило более трех тысяч обращений. Чтобы обрабатывать запросы своевременно и качественно, офис применит опыт областного Центра.

Красногорский ЦУР за второй квартал 2020 года получил свыше трех тысяч обращений от жителей. Округ возглавил «красную зону» среди крупных муниципалитетов. Больше всего вопросов у жителей вызывает работа ЖКХ и ремонт дорог. Чтобы повысить качество работы красногорского ЦУРа, министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар приехал туда с визитом и провел беседу с сотрудниками.

«Цель визита — разобраться в причинах отставания, провести необходимое обучение и помочь коллегам устранить выявленные нарушения. Предварительная работа над ошибками показала недостаточно эффективно выстроенную систему контроля за решением обозначенных жителями проблем. В частности, не уделяется должного внимания качеству ответов, что приводит к росту повторных жалоб. Либо проблема не решается и переносится срок исполнения. Это также недопустимо», — отметил министр.

Он уточнил, что будет проведена работа по улучшению качества работы ЦУРа.

«Мы поделимся с коллегами лучшими практиками и, надеюсь, что в самое ближайшее время увидим положительный результат», — сказал Рымар.

Во время поездки в Красногорск Максим Рымар проверил работу городской станции скорой медицинской помощи. На примере диспетчерской службы проинспектировали контроль качества вызовов, а также обозначили преимущества мобильного приложения системы-112 Московской области, которое позволяет узнать, когда приедет карета скорой помощи.

Поездки в округа сейчас совершают все министры и зампреды региона. Такое поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Члены правительства Московской области на местах занимаются решением вопросов с ремонтом ям и подъездов. Все работы нужно закончить до 12 июня.