Подмосковье 12 мая 2023, 01:30 Форум «Культура. Кадры. Подмосковье» прошел в Красногорске Министерство культуры и туризма Московской области

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Форум «Культура. Кадры. Подмосковье» состоялся во Дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. В мероприятии приняли участие более 500 представителей творческих союзов и некоммерческих организаций.

Гости форума получили практические советы от экспертов федерального и регионального уровней, а также поделились опытом и определили пути взаимодействия. Также в рамках мероприятия была представлена ярмарка вакансий для выпускников вузов, которые собираются работать в культурных учреждениях Подмосковья. Кроме того, на форуме прошли презентации творческих коллективов и тренинги.

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Партнерами мероприятия является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Губернский колледж, Московский государственный институт культуры, музыкальный колледж имени С. С. Прокофьева и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно найти информацию о разных культурных событиях в Подмосковье.

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