Подмосковье 14 апреля 2023, 16:32 Школу на бульваре Космонавтов в Красногорске начнут строить в 2023 году ООО «Архпроект».

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Комиссия Градостроительного совета Московской области одобрила проект новой школы в Красногорске, строительство которой начнется в 2023 году, сообщила пресс-служба Мособлархитектуры. Трехэтажное учебное заведение будет расположено между бульваром Космонавтов и Волоколамским шоссе.

По словам министра регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, общая площадь здания новой школы составит порядка 10,8 тысячи квадратных метров. Кроме учебных классов, в учреждении будет также актовый зал на 200 мест, библиотека и два спортивных зала.

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Объект имеет форму трапеции из-за расположения близлежащих улиц. Главный вход в учреждение расположится на стороне бульвара Космонавтов. Как отметила главный архитектор Подмосковья Александра Кузьминой, создатели проекта смогли использовать для строительства нестандартные формы участка. Активный рельеф с перепадом высот до восьми метров позволяет создать террасу с лестницами и пандусами к дверям учебного заведения.

«В результате получилось оригинальное архитектурное решение учебного учреждения, выделяющееся на фоне сложившейся городской застройки», — добавила Кузьмина.

Цветовая палитра школы будет соответствовать окружающим жилым постройкам. В качестве материала для облицовки строители используют крупноформатные плиты из белого литьевого бетона, а оконные проемы окрасят в зеленый цвет.

На первом этаже нового учебного заведения будут расположены гардероб, зона ожидания для родителей учащихся, учебные кабинеты, столовая на 275 мест, офисы для педагогов и администрации школы, помещение для занятий физкультурой и медблок. Второй этаж вместит в себя классы, двухуровневую библиотеку и большой спортзал. На третьем этаже будут находиться технические помещения.

Также на территории учреждения планируют установить детские и спортивные площадки. Специалисты подготовят для будущих учеников стадион с беговыми дорожками и зоной для баскетбола и волейбола. Во внутреннем дворе квадратной формы будут располагаться прогулочные зоны и территория для линеек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что в регионе строят и ремонтируют более 170 школ и детских садов.