Помогают всей семьей. В Красногорске отец и сын стали развозить продукты нуждающимся

Семья Чернобровкиных из Красногорска решила помогать людям вместе. Отец с сыном развозят продуктовые наборы нуждающимся. Они объезжают на семейной машине по 10 адресов в день.

Антон и Арсений каждый день приезжают в молодежный волонтерский центр, загружают коробки с продуктами в свою машину и отправляются по адресам на помощь многодетным семьям, одиноким и, конечно, пенсионерам.

«Это те люди, которые создали нашу страну, которые нас воспитывали, нас учили. А теперь они беспомощные, теперь мы им помогаем», — сказал Антон Чернобровкин, волонтер.

Старший Чернобровкин работает в строительной компании. Его перевели на удаленку, и свободного времени сейчас достаточно. Продукты развозит на личной машине. Бензин тоже покупает за свой счет. Жена Антона работает в детском саду. Инициативу своих родных поддержала.

«Люди вначале настороженно относятся немножко. Потому что незнакомые молодые ребята. А потом, когда мы отдаем им продовольственные наборы или делаем закупку в аптеке, в продуктовом магазине. Они благодарят. Иногда чуть ли не плачут. Предлагают всякие деньги. Мы не берем», — поделился Антон Чернобровкин, волонтер.

Чернобровкин младший заканчивает музыкальное училище при консерватории. Идею отца помогать другим сразу воспринял положительно.

Семейный подряд работает с удовольствием, потому что они знают, что делают доброе дело.