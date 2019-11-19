  • Благодарность за внимание и заботу. В Красногорске наградили лауреатов премии «Наше Подмосковье»

    19 ноября 2019, 15:15

    Алина Трофимова, Екатерина Малашенко

    Сегодня в концертном зале «Крокус Сити Холл» прошло торжественное награждение победителей губернаторской премии «Наше Подмосковье». Тысяча лауреатов, чьи проекты признали лучшими, получат на их реализацию по 180 тысяч рублей.
    Благодарность за внимание и заботу. В Красногорске наградили лауреатов премии «Наше Подмосковье»

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    Самые неравнодушные жители региона сегодня собрались в концертном зале «Крокус Сити Холл» — это победители губернаторнаторской премии «Наше Подмосковье». Уже по сложившейся традиции лучших из лучших — ровно тысяча, и каждый из них получит на реализацию своего дела 180 тысяч рублей.

    Выбрать самых достойных было нелегко: всего в рамках конкурса представили 23 тысячи проектов, и все они так или иначе способствуют развитию региона. Всех участников организаторы премии разделили на четыре группы согласно номинациям: «Экология», «Творчество и духовное наследие», «Волонтерство и благотворительность», «Прорыв». Оценивали конкурсантов в первую очередь по социальной значимости, практичности и уникальности их проектов.

    Награды вручал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    «Понятно, что вы делаете добрые и важные дела — дарите внимание и заботу, — не потому что существует премия, а потому, что вам это велит ваше сердце. И мне приятно, что премия стала традиционной, а количество ее участников не уменьшается», — подчеркнул глава региона.

    Благодарность за внимание и заботу. В Красногорске наградили лауреатов премии «Наше Подмосковье» | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба губернатора МО

    Большая часть лауреатов премии посвятили свои проекты волонтерству и благотворительности, развитие благодаря премии получат сразу 439 проектов. Среди них: программа социокультурной реабилитации молодых инвалидов Подольска «Исцеление словом», проект помощи безнадзорным животным «Счастье в руки» из Мытищ и школа будущих матерей Талдомского округа. Первой свою награду получила самая юная участница конкурса — Полина Зуева из Балашихи. Она проводит конкурс для социально-ориентированных девушек, чтобы приобщить их к добровольческой деятельности.

    «Спасибо вам большое что даете возможность для самореализации, что поддерживаете моложеные инициативы. Спасибо, что премия существует, и любой желающий может себя в ней попробовать», — отметила победитель премии «Наше Подмосковье» Полина Зуева.

    Благодарность за внимание и заботу. В Красногорске наградили лауреатов премии «Наше Подмосковье» | Изображение 2
    Источник фото: пресс-служба губернатора МО

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