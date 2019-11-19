Благодарность за внимание и заботу. В Красногорске наградили лауреатов премии «Наше Подмосковье»

Сегодня в концертном зале «Крокус Сити Холл» прошло торжественное награждение победителей губернаторской премии «Наше Подмосковье». Тысяча лауреатов, чьи проекты признали лучшими, получат на их реализацию по 180 тысяч рублей.

Молодым ученым Подмосковья выплатят премии по 700 000 рублей Подробнее

Самые неравнодушные жители региона сегодня собрались в концертном зале «Крокус Сити Холл» — это победители губернаторнаторской премии «Наше Подмосковье». Уже по сложившейся традиции лучших из лучших — ровно тысяча, и каждый из них получит на реализацию своего дела 180 тысяч рублей.

Выбрать самых достойных было нелегко: всего в рамках конкурса представили 23 тысячи проектов, и все они так или иначе способствуют развитию региона. Всех участников организаторы премии разделили на четыре группы согласно номинациям: «Экология», «Творчество и духовное наследие», «Волонтерство и благотворительность», «Прорыв». Оценивали конкурсантов в первую очередь по социальной значимости, практичности и уникальности их проектов.

Награды вручал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Понятно, что вы делаете добрые и важные дела — дарите внимание и заботу, — не потому что существует премия, а потому, что вам это велит ваше сердце. И мне приятно, что премия стала традиционной, а количество ее участников не уменьшается», — подчеркнул глава региона.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

Большая часть лауреатов премии посвятили свои проекты волонтерству и благотворительности, развитие благодаря премии получат сразу 439 проектов. Среди них: программа социокультурной реабилитации молодых инвалидов Подольска «Исцеление словом», проект помощи безнадзорным животным «Счастье в руки» из Мытищ и школа будущих матерей Талдомского округа. Первой свою награду получила самая юная участница конкурса — Полина Зуева из Балашихи. Она проводит конкурс для социально-ориентированных девушек, чтобы приобщить их к добровольческой деятельности.

«Спасибо вам большое что даете возможность для самореализации, что поддерживаете моложеные инициативы. Спасибо, что премия существует, и любой желающий может себя в ней попробовать», — отметила победитель премии «Наше Подмосковье» Полина Зуева.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

Тысяча лучших. Одобрен список победителей конкурса «Наше Подмосковье» Подробнее

Премия губернатора «Наше Подмосковье» вручается уже в седьмой раз. За это время в конкурсе приняли участие более 230 тысяч жителей Подмосковья, из которых 11 778 получили денежные премии. Главный критерий, по которому определяли победителей, — как конкретный проект изменит жизнь людей к лучшему.