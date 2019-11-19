Благодарность за внимание и заботу. В Красногорске наградили лауреатов премии «Наше Подмосковье»
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Самые неравнодушные жители региона сегодня собрались в концертном зале «Крокус Сити Холл» — это победители губернаторнаторской премии «Наше Подмосковье». Уже по сложившейся традиции лучших из лучших — ровно тысяча, и каждый из них получит на реализацию своего дела 180 тысяч рублей.
Выбрать самых достойных было нелегко: всего в рамках конкурса представили 23 тысячи проектов, и все они так или иначе способствуют развитию региона. Всех участников организаторы премии разделили на четыре группы согласно номинациям: «Экология», «Творчество и духовное наследие», «Волонтерство и благотворительность», «Прорыв». Оценивали конкурсантов в первую очередь по социальной значимости, практичности и уникальности их проектов.
Награды вручал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Понятно, что вы делаете добрые и важные дела — дарите внимание и заботу, — не потому что существует премия, а потому, что вам это велит ваше сердце. И мне приятно, что премия стала традиционной, а количество ее участников не уменьшается», — подчеркнул глава региона.
Большая часть лауреатов премии посвятили свои проекты волонтерству и благотворительности, развитие благодаря премии получат сразу 439 проектов. Среди них: программа социокультурной реабилитации молодых инвалидов Подольска «Исцеление словом», проект помощи безнадзорным животным «Счастье в руки» из Мытищ и школа будущих матерей Талдомского округа. Первой свою награду получила самая юная участница конкурса — Полина Зуева из Балашихи. Она проводит конкурс для социально-ориентированных девушек, чтобы приобщить их к добровольческой деятельности.
«Спасибо вам большое что даете возможность для самореализации, что поддерживаете моложеные инициативы. Спасибо, что премия существует, и любой желающий может себя в ней попробовать», — отметила победитель премии «Наше Подмосковье» Полина Зуева.
Тысяча лучших. Одобрен список победителей конкурса «Наше Подмосковье»Подробнее
Премия губернатора «Наше Подмосковье» вручается уже в седьмой раз. За это время в конкурсе приняли участие более 230 тысяч жителей Подмосковья, из которых 11 778 получили денежные премии. Главный критерий, по которому определяли победителей, — как конкретный проект изменит жизнь людей к лучшему.