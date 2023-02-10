Подмосковье 10 февраля 2023, 10:10 Движение на улице Маяковского в Красногорске ограничат в выходные из-за чемпионата по спидвею

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Суперфинал чемпионата России по ледовому спидвею пройдет в Красногорске в выходные. Для проведения мероприятия будет ограничено движение на улице Маяковского, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Мероприятие состоится 11 и 12 февраля. В эти дни с 10:00 до 19:00 будет перекрыто движение от Речной улицы до ДК «Подмосковье». Автомобилистам предлагают пути объезда по улицам Ленина, Речной, Народного Ополчения и Волоколамскому шоссе.

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