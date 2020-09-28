В Красногорске 28 сентября начнется ярмарка сельхозпродукции

С 28 сентября по 4 октября жители и гости подмосковного Красногорска смогут купить по сниженным ценам сельхозпродукты на ярмарке «Вершки и корешки».

Об этом сообщила администрация округа.

Ярмарка будет работать в понедельник с 12:00 до 19:00; с 29 сентября по 4 октября — с 10:00 до 19:00. 3 октября с 12:00 до 15:00 состоится культурно-развлекательная программа.

Ярмарка откроется на площади Оптиков.

В минувшие выходные в 38 округах Подмосковья состоялись 64 сельскохозяйственные и универсальные выставки. Свою продукцию туда привезли фермеры из разных регионов страны.