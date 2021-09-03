Первый скейт-парк появился в Котельниках

Жители Котельников смогут осваивать экстремальные виды спорта в новом скейт-парке. Его построили по государственной программе области «Спорт Подмосковья», сообщило Министерство физической культуры и спорта региона.

Ввод в эксплуатацию скейт-парка стал новым этапом в формировании современного спортивного ядра на территории микрорайона Силикат. Об этом заявил министр физической культуры и спорта Роман Терюшков.

«Ввод в эксплуатацию данного объекта стал. В 2018 году здесь был построен ФОК, в 2019 году в рамках госпрограммы „Спорт Подмосковья“ были обустроены многофункциональная хоккейная площадка и воркаут-площадка, а теперь появился первый в округе скейт-парк», — отметил он.

За прошедшие шесть лет в Подмосковье открыли более 50 площадок для занятий экстремальными видами спорта. В 2022 году еще одна площадка появится в Кузьминском лесопарке.

«Помимо хорошего футбольного поля, там появится еще один скейт-парк, которым станет местом притяжения любителей экстремальных видов спорта», — заключил Терюшков.