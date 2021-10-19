«В корне поменяют возможности». Воробьев призвал уделять особое внимание транспортным проектам Подмосковья

Новые дороги и путепроводы имеют очень важное значение для развития Московской области, поэтому ответственные ведомства и главы должны уделять особое внимание этим вопросам. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с зампредами региона.

«Сегодня под руководством президента состоится Государственный совет, посвященный вопросам транспорта. И вчера, и сегодня большой упор делается на комфорт, удобство, развитие инфраструктуры», — отметил Воробьев.

Он напомнил, что накануне доложил президенту России Владимиру Путину о приоритетных направлениях работы.

«Вы знаете, что в Подмосковье такая работа вместе с федеральным правительством ведется очень активно. Строятся федеральные трассы. Мы реализуем ряд концессионных соглашений, которые в корне поменяют возможности сообщения по Московской области», — сказал Воробьев.

Губернатор добавил, что строится большое количество путепроводов, дорог регионального и федерального значения. В частности, М-5 «Урал», Новоегорьевское, Пироговка, Лыткарино («Юла»).

«Все эти преобразования имеют очень важное значение для развития региона. Я прошу еще раз всех, кто отвечает за реализацию этих проектов, внимательно смотреть за темпом, за динамикой», — подчеркнул глава региона.

Также большие работы ведутся и в Лобне. Благодаря поддержке президента там реконструируются и строятся две новые современные магистрали.