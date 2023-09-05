Подмосковье 05 сентября 2023, 14:07 Новую школу откроют в Сергиевом Посаде к концу года Ксения Борцова

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Новую школу откроют в Сергиевом Посаде к концу года. Она будет рассчитана на 550 мест. Открытие учреждения позволит разгрузить соседнюю школу № 21, где сейчас дети учатся в две смены.

Здание школы уже построили, рабочие проводят отделку. Там обустроят учебные классы, лаборатории, мастерские, столовую, спортивный и актовый залы и другие помещения. Также в районе запланировано строительство детского сада на 280 мест.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи в этом году, побед в учебе, творчестве и спорте.

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