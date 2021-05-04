«Семейная столица Подмосковья». В Коломне наградили призеров конкурса духовной песни

Победителей конкурса духовной песни имени Филарета наградили в Коломне. Они выступили на гала-концерте, среди почетных гостей которого были министр культуры Подмосковья Елена Харламова и митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Коломна

На конкурсе жюри оценили 175 заявок из 45 городских округов Подмосковья. Они выбрали 16 лучших исполнителей, которые и выступили на сцене Дома культуры «Тепловозостроитель».

Елена Харламова отметила, что музыка — язык, объединяющий народы и культуры.

У нас очень инертный мир. Все мы постоянно хватаемся за что-то разное, и нам кажется, что это истина, а это не истина. Истина — это наша история, традиции и их сохранение. Весь наш концерт — это в основном молодые люди, что очень важно Елена Харламова.

Все победители конкурса Филарета исполнили духовные песни под аккомпанемент ансамбля «Россия». Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел отметил, что это не светское, а церковно-светское мероприятие.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Коломна

«Оно всех нас объединило. И вот мы говорим о значении песни в нашей жизни, а я вспоминаю свою молодость. Мы пели: „Нам песня строить и жить помогает“. Какая мудрая мысль заложена в этих словах!» — подчеркнул митрополит.

Елена Харламова добавила, что фестиваль начался в 2019 году, а в 2020-м не состоялся из-за пандемии. Теперь в Коломне вновь встретились талантливые исполнители.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Коломна

«Если Сергиев Посад — духовная столица России, то Коломна — семейная столица Подмосковья. Здесь всегда погружаешься в удивительный мир. Мне очень нравится, что мы организовали фестиваль 2021 года весной. Потому что весна — это всегда про обновление, про новую жизнь. Если мы продолжим проводить фестиваль весной, то, мне кажется, будет очень символично», — сказала Харламова.

Глава Коломны Денис Лебедев подчеркнул, что Коломна богата своей историей и духовными ценностями, а конкурс дает юным исполнителям отличную возможность раскрыть свои таланты.