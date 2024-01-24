Подмосковье 24 января 2024, 17:28 В книге рекордов. Как лифты Подмосковья стали одним из достижений России Более 500 лифтов заменят в Подмосковье в 2024 году Телеканал «360»

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Профессиональные спортсмены могут пройти полное обследование здоровья за несколько дней в Подмосковье. Об этом в эфире «Области перемен» рассказала руководитель Центра спортивной медицины ГБУЗ МО «Научно-исследовательский клинический институт детства» Дарья Коледова. Другими гостями программы стали директор ГБПОУ МО «ВАТ „Холмогорка“» Любовь Малахова и управляющий Серпуховским лифтостроительным заводом Леонид Черноног.

Молодые специалисты в сельском хозяйстве

Первая встреча представителей учебных заведений с сельхозпроизводителями прошла в Волоколамском аграрном техникуме «Холмогорка». Встречу организовало Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве убеждены, что молодых людей надо обеспечить высокооплачиваемой работой.

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«У нас порядка 90% студентов успешно трудоустраиваются. Например, по самой популярной специальности — ветеринария, все наши выпускники востребованы на больших аграрных предприятиях», — прокомментировала директор ГБПОУ МО «ВАТ „Холмогорка“» Любовь Малахова.

В подмосковных техникумах и колледжах уже не первый год внедряют дуальную систему обучения, в которой эффективно сочетаются получение теоретических знаний и практического опыта. В «Холмогорке» также эффективно работает служба содействия трудоустройству выпускников и действует программа «Профессионалитет».

Полное обследование за несколько дней

Спортивная медицина находится на особом счету в Министерстве здравоохранения Московской области. Врачи этого направления заботятся о здоровье тех, кто представляет Подмосковье на соревнованиях высокого уровня.

«У нас есть своя лаборатория, это заметно ускоряет процесс получения результатов анализов. Также важно проведение полного кардиологического обследования в стенах института. В нашем центре за несколько дней мы можем полностью обследовать спортсмена и выдать компетентное заключение о состоянии его здоровья», — отметила руководитель Центра спортивной медицины ГБУЗ МО «Научно-исследовательский клинический институт детства» Дарья Коледова.

В центре спортивной медицины углубленное медицинское обследование проходят юные спортсмены — члены сборных команд Подмосковья по 156 видам спорта.

Новые лифты в каждый дом

В 2024 году по программе капремонта в домах Московской области заменят 540 лифтов. Новые кабины станут удобнее и безопаснее. Производство оборудования находится и в Подмосковье, например на Серпуховском лифтостроительном заводе. Максимальная производительность — 12 тысяч лифтов в год.

«В конце 2023 года завод заработал в новом режиме. Мы принимали активное участие в программы Фонда капремонта по замене лифтов в регионе, порядка 30% лифтов от общего объема мы поставляли», — заявил управляющий Серпуховским лифтостроительным заводом Леонид Черноног.

Минимальный срок службы лифтов — 25 лет. В 2023 году завод посетила делегация подмосковного правительства во главе с губернатором Андреем Воробьевым. Лифтовое оборудование — одно из приоритетных направлений импортозамещения в масштабах страны. Кстати, в 2023 году достижение Серпуховского лифтостроительного завода внесли в книгу рекордов Гиннеса России — самая высокая в стране башня для испытания лифтов. Ее высота достигла 90 метров.

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