12 января 2024, 09:25
Новую котельную запустили в Клину
Три многоквартирных дома на улице Радищева в Клину уже запитали от новой котельной, которую построили по соглашению с «Газпром теплоэнерго Московская область». Коммунальные услуги получают около 100 семей.
«Сегодня в Подмосковье действуют 16 концессионных соглашений в сфере теплоснабжения и ГВС в 13 городских округах. В рамках концессии с „Газпром теплоэнерго Московская область“ мы сегодня запустили котельную в Клину. В ближайшее время в муниципалитете планируется запустить еще четыре объекта», — рассказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.
Новая котельная уже работает в штатном режиме. Специалисты корректируют программное обеспечение объекта. Здесь есть также погодозависимая автоматика, которая позволяет регулировать подачу тепла в соответствии с погодой.
Глава Клина Алена Сокольская напомнила, что по концессионному соглашению построят пять котельных, которые заместят ТЭЦ 1935 года постройки. Первый объект уже запустили, еще четыре введут в работу в этом году.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что дома в Климовске отремонтируют с бесплатной заменой батарей после коммунальной аварии. В первую очередь займутся подвалами и всеми инженерными сетями.
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