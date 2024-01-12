Подмосковье 12 января 2024, 09:25 Новую котельную запустили в Клину Министерство энергетики Московской области

Читать 360tv в

Три многоквартирных дома на улице Радищева в Клину уже запитали от новой котельной, которую построили по соглашению с «Газпром теплоэнерго Московская область». Коммунальные услуги получают около 100 семей.

«Сегодня в Подмосковье действуют 16 концессионных соглашений в сфере теплоснабжения и ГВС в 13 городских округах. В рамках концессии с „Газпром теплоэнерго Московская область“ мы сегодня запустили котельную в Клину. В ближайшее время в муниципалитете планируется запустить еще четыре объекта», — рассказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Министерство энергетики Московской области Министерство энергетики Московской области Министерство энергетики Московской области Министерство энергетики Московской области Министерство энергетики Московской области

Новая котельная уже работает в штатном режиме. Специалисты корректируют программное обеспечение объекта. Здесь есть также погодозависимая автоматика, которая позволяет регулировать подачу тепла в соответствии с погодой.

Глава Клина Алена Сокольская напомнила, что по концессионному соглашению построят пять котельных, которые заместят ТЭЦ 1935 года постройки. Первый объект уже запустили, еще четыре введут в работу в этом году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что дома в Климовске отремонтируют с бесплатной заменой батарей после коммунальной аварии. В первую очередь займутся подвалами и всеми инженерными сетями.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».