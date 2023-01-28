Подмосковье 28 января 2023, 23:28 В Клину установят дополнительные баки для раздельного сбора мусора в 2023 году

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В парке культуры и отдыха «Сестрорецкий» в Клину функционируют 14 баков для раздельного сбора мусора. В этом году местная администрация планирует установить дополнительные контейнеры. В 2022 году по программе «Два бака» они появились в 95 парках Подмосковья.

«В ближайшее время мы планируем установить больше таких баков, чтобы наш город стал чище», — сообщил инструктор общественного пространства Александр Безруков.

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Здесь контейнеры можно найти вдоль велопешеходного маршрута, пляжа, волейбольной площадки, на территории детских зон и на верхней площадке парка «Вальс цветов».

У каждой урны есть два отверстия. В отдел с надписью «Сухие отходы» можно выкинуть бумагу, пластик, стекло и металл, которые предназначены для переработки. В смешанные отходы следует бросать пищевые отходы, средства личной гигиены и весь мусор, который не подходит для вторсырья. Отходы разными машинами отправляют на сортировочные пункты и комплексы по переработке.

Сотрудники парка в Клину отмечают, что жители города учат своих детей раздельному сбора мусора. Некоторые родители просят о дополнительных урнах.

Отметим, по поручению губернатора Андрея Воробьёва Московская область перешла на раздельный сбор мусора в 2019 году.

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