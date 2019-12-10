Нужные парковки вместо заброшенных ларьков. В Клину снесли незаконную торговую точку

Парковка для жителей появится на месте снесенного незаконного объекта торговли в клинском поселке Чайковского. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Бывшая торговая палатка или официально — незаконный объект нестационарной торговли — пошла под снос. Павильон стоял на муниципальной земле в поселке Чайковского. Судя по оставшимся в нем рекламным буклетам, когда-то здесь продавали тротуарную плитку. Более никаких опознавательных знаков владельца обнаружено не было. При этом хозяин палатки все-таки дал о себе знать, но доказать право собственности ни на землю, ни на сам ларек не смог. Поэтому и было принято решение о сносе.

Глава городского округа Клин Алена Сокольская обратила внимание на то, что и сам объект был незаконный, и территория вокруг него находилась в ненормативном состоянии.

«Со сносом этого нестационара поступательно начнем наводить здесь порядок. Хочу подчеркнуть, что вопросам благоустройства мы уделяем внимание не только в городе, но и во всех населенных пунктах на территории округа. И поселок Чайковского не исключение!» — подчеркнула Алена Сокольская.

Источник фото: администрация городского округа Клин

По ее словам, поселок развивается, туда приезжают новые жители, которые, как и и старожилы, хотят видеть благоустроенную территорию. «Не так давно мы выделили землю под строительство церкви — как раз напротив этого участка. И логично будет, что близлежащая муниципальная земля также должна быть приведена в порядок. Скорее всего, сделаем парковочное пространство, а по периметру высадим деревья», — рассказала о планах глава Клина.

Участок, на котором будет строиться храм, местные жители уже расчистили, убрали старые деревья и сухостой. Прилегающую территорию приведет в порядок муниципалитет силами МУП «Городское хозяйство». Здесь также предстоит убрать аварийные стволы, спилить хаотично разросшиеся кусты. Жители готовы поддержать рабочих и выйти на субботник.

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Местная жительница Елена Самохвалова заявила об однозначной поддержке действий властей: «Мы же первые, кто заинтересован в том, чтобы у нас было уютно и красиво, чтобы глаз радовался! Пользы для нас местных от этой палатки, в общем-то, никакой не было. Ни пользы, ни радости. Поэтому горевать о ней не будем».

Михаил Нищеринов — бывший специалист уже несуществующего совхоза «Клинский» — согласен с Еленой: «Палатка эта стояла у совхозной проходной. Хотя какая это проходная?! И проходной давно нет, и совхоза не стало. А когда хозяина нет, что происходит? Разруха. И палатка эта была — как бельмо в глазу. Я решение власти о сносе одобряю. Сначала ларек уберут, мусор вывезут. А там, глядишь, и скверик появится. Здесь раньше совхозные яблони росли, а сейчас одни железяки вокруг палатки валяются. Порядок нужно навести».

Территорию очистят не только на месте палатки, но и вокруг нее. Сам каркас уже сегодня погрузили на спецтранспорт и отправили на ответственное хранение.

Источник фото: администрация городского округа Клин

Начальник сектора потребительского рынка г. о.Клин Елена Курицина разъяснила, что в течение положенного по закону срока нестационарный объект будет находиться на складе. «Если владелец объекта сумеет доказать свои права на него, то после всех согласований он сможет забрать палатку. Если нет, то ее утилизируют», — добавила Елена Курицина.

Этот нестационарный объект — 17-й по счету из демонтированных с начала года. А всего с 2016 года в городскоом округе под снос пошли 63 незаконные палатки. На большинстве освободившихся мест обустраивают парковки — именно о них чаще всего просят жители на встречах с руководством округа. На месте недавно демонтированного павильона в поселке Майданово уже оборудовали места для автомобилей.