Спасают людей всей семьей. В Клину работает династия пожарных

Семья из Клина ни одно поколение спасает людей из огня. Первым пожарным стал глава семьи Валерий Урусов. Он подтянул на работу жену. А когда выросли сыновья, решили пойти по стопам родителей.

Источник фото: телеканал «360»

Яне Урусовой всего пять лет, но она уже решила стать пожарным. Ведь у нее такой пример перед глазам: папа — пожарный, дядя — пожарный, дедушка с бабушкой тоже пожарные.

Первым пожарным в семье стал Валерий Урусов. Более 30 лет назад он пришел в пожарную часть города Высоковска, которой сегодня более 100 лет. Он так и не изменяет своему любимому делу до сих пор. Его жена Любовь раньше работала воспитателем в детском саду. Но в конце 90-х возникли проблемы, не платили зарплату. И Валерий забрал свою жену к себе.

«Бывший начальник пожарной охраны очень не любил женщин в погонах и категорически был настроен против. Но муж был с ним в хороших отношениях. Он сказал, что жена осталась без работы, Начальник разрешил попробовать», — рассказала Любовь Урусова, диспетчер ПЧ-313 ГКУ МО «Мособлпожспас».

Источник фото: телеканал «360»

И вот уже больше 25 лет Любовь работает диспетчером пожарной части № 313 города Высоковска.

Потом в спасатели подтянулись и два сына Урусовых — Стас и Денис, которые с детства проводили время у родителей на работе.

«После школы, после занятий ехал в пожарную часть, там делал уроки, занимался. Сидел, смотрел, меня все это дело затянуло. И вот уже 17 лет я являюсь сотрудником МЧС пожарной охраны», — пояснил Денис Урусов, помощник начальника смены службы пожаротушения ГУ МЧС по Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Жена Дениса Ирина в семью пожарных вписалась органично. Она с дочкой Яной уже привыкла, что спасатели — это особая профессия.

«Всегда могут их вызвать куда угодно, должен быть комплект формы готов, все собрано, все готово. Чтобы он все взял и полетел», — поделилась Ирина Урусова, жена Дениса Урусова.

Младший сын Урусовых Стас тоже в МЧС уже 13 лет. Сейчас у всей династии спасателей наступает непростое время — ранняя весна, пал травы, шашлыки, баня. Но они готовы стоять на страже безопасности жителей Подмосковья.