Подмосковье 15 апреля 2023, 12:35 Международный фестиваль искусств пройдет в Клину летом Данила Кирьянов

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Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского пройдет в Клину с 23 июня по 2 июля. Мероприятие станет девятым по счету, организаторы обещают представить новую программу с участием звездных артистов.

Ежегодно на фестиваль собираются тысячи поклонников творчества композитора Петра Ильича Чайковского с разных уголков России и стран мира. Зрителей ждут балетные и оперные постановки, а также инструментальное исполнение произведений великого автора.

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Мероприятия пройдут на территории музея-заповедника П.И Чайковского и Сестрорецкого парка. В рамках фестиваля состоится шесть концертов и ряд музыкальных представлений.

«Наш фестиваль по срокам совпадает с конкурсом Чайковского и тут тоже не буду открывать всех карт. Будут определенные параллели и определенные сюрпризы. При благоприятном раскладе у нас будут организованы и фан-зоны конкурса Чайковского, будут трансляции», — отметил директор мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского Игорь Корнилов.

Также руководитель добавил, что для владельцев Пушкинской карты будет организована специальная программа. Педагоги, которые помогут привлечь на фестиваль участников программы, получат бонусы от организаторов.

Билеты на фестиваль искусств поступят в продажу в конце апреля. Приобрести их можно будет в кассе музея или на сайте мероприятия.

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