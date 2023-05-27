Подмосковье 27 мая 2023, 18:52 Рейсы трех автобусных маршрутов в Клину отменят на время проведения велозаезда Gran Fondo Минтранс Подмосковья

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Во время проведения велозаезда Gran Fondo в Клину 28 мая будут отменены некоторые рейсы на трех автобусных маршрутах. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Из расписания автобуса № 38 уберут рейсы из железнодорожной станции Клин в сторону деревни Городище в 9:10 и 12:40, в обратном направлении транспорт не проследует в 10:33 и 14:07. Маршрут № 43 не будет следовать от вокзала в 9:30 (до поселка Нудоль), 10:05, 11:35 и 14:05 (до Ново-Петровского). В сторону города отменят рейсы в 10:45, 11:40, 13:10 и 15:55. Автобус № 55 «Клин — Шанино» не проследует от станции в 10:35 и от Шанино в 12:05.

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В ведомстве призвали заранее планировать поездки в связи с изменениями в графике движения транспорта.

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