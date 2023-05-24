Подмосковье 24 мая 2023, 04:28 Выставка художницы Натали Михайлюк открылась в Клину https://welcome.mosreg.ru/

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Выставка художницы-пастелиста Натали Михайлюк открылась в музее-заповеднике имени П. И. Чайковского в Клину. Об этом сообщила пресс-служба министерства. культуры и туризма Московской области.

Мастер представила для зрителей две авторские экспозиции. Картины посвящены живописным видам России.

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Также в Минкультуры напомнили, что в настоящее время в регионе работает более 100 музеев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть вся информация о культурных событиях в регионе.

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