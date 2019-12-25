Цирковое представление впервые пройдет в клинской Нудоли. Там открылся новый концертный зал

В поселке Нудоль городского округа Клин открылся новый концертный зал. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Грядущие новогодние праздники пройдут в клубе «Гармония» с особым размахом и в новом интерьере. Представления развернутся в цирковом жанре, для этого созданы все условия.

Год назад клуб в поселке Нудоль открыли после глобальной реконструкции. Отремонтировали фасад и все помещения, кроме сценической площадки. А теперь у сельчан есть и современный концертный зал. К культурному новоселью подошли творчески, с размахом. Первыми сцену опробовали юные таланты.

Источник фото: администрация городского округа Клин

«Раньше танцевал, а сейчас и стихи рассказываю. У нас много праздников проходит! Раньше на улице или в фойе выступали. А теперь на новой сцене будем концерты давать», — поделился Никита Воробьев.

Довольны и взрослые жители поселка: заброшенное здание, где в середине прошлого века работало кафе, привели в порядок, причем изменили его функционал — теперь это не точка общепита, а очаг культуры.

Так клуб выглядел раньше

Местная жительница Татьяна Петрова отметила, что, несмотря на удаленность Нудоли от города, ей хочется, чтобы и в поселке проводили концерты, а ездить для этого в Клин не всегда удобно. «Теперь уверена, что артисты почаще к нам в гости будут заглядывать! Да и наши поселковские с удовольствием будут в клуб ходить. И у нас талантов много, им теперь есть где выступать!» — подчеркнула Татьяна Ивановна.

До последнего времени представления шли в просторном фойе, а в главном помещении клуба кипела работа: закупали и устанавливали новую технику, мебель. Руководитель территориального управления Николай Антонов поблагодарил администрацию муниципалитета за такой подарок клубу — современное звуковое и световое оборудование, удобные кресла для зрителей.

Депутат Совета депутатов городского округа Клин, председатель Клинского РАЙПО Татьяна Фролкина акцентировала, что проект делали с душой, с любовью, с вдумчивостью. «Очень грамотно рассматривали все. Чтобы нашим детям, нашим жителям здесь было прежде всего комфортно, уютно, а самое главное — безопасно. Этому мы уделили особое внимание», — пояснила Татьяна Фролкина.

Таким клуб стал после ремонта

Глава Клина Алена Сокольская назвала полное завершение ремонта в клубе «Гармония» и открытие нового концертного зала знаковым событием для всего поселка Нудоль.

«Я хочу отметить, что окружные власти ставят своей задачей развивать буквально все сферы жизни не только в городе, но и на селе. Не должен быть забыт ни один — даже самый удаленный — уголок округа. Медицина, культура, доступность всех услуг — такую задачу мы ставили и реализовываем ее успешно», — заявила Алена Сокольская.

Глава муниципалитета сделала акцент на том, что в сельской местности открываются новые ФАП, ремонтируются дома культуры, устанавливаются детские игровые комплексы и спортивные площадки. «Очень много внимания мы уделяем благоустройству поселков. Всю эту работу продолжим и в 2020 году», — пообещала Алена Сокольская.

Источник фото: администрация городского округа Клин

Современный концертный зал — это новые возможности, и не только для местных коллективов, которых, надо сказать, немало. В клубе «Гармония» работает хореографический зал, идут репетиции хоровой группы, есть помещение для музыкантов. Отдельная комната для занятий декоративно-прикладным искусством.

А теперь в поселке Нудоль смогут встретить и гостей — на рождественские каникулы здесь впервые ждут цирковых артистов.