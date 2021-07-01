Городской парк благоустроили в Ивантеевке

Комплексная реконструкция парков Московской области по губернаторской программе еще в 2017 году затронула Пушкинский городской округ. Благоустройство начали в Ивантеевке. На месте дикого леса обустроили широкий комфортабельный парк.

«Наш городской парк на сегодня является одним из самых крупных в Московской области. Он занимает 39 гектаров. В прошлом году мы благоустроили здесь 21 гектар. На сегодняшний день мы гордимся тем, что сделали. И, я думаю, что нашим жителям не стыдно пройти и прогуляться в свободное от работы время», — отметил Максим Красноцветов, глава городского округа Пушкинский.

В первую очередь во время благоустройства очистили территорию от сухостоя и зарослей, вывезли упавшие и больные деревья, которые никак не украшали бы новый парк. Этот этап занял год. Уже с 2018-го выложили велодорожки и пешеходные маршруты к новым детским и спортивным площадкам.

Вдоль прогулочных троп поставили скамейки и освещение. Сделали современный бесплатный туалет. Все работы завершили к концу прошлого года. Из-за ковидных ограничений планы по культурной программе перенесли на будущий год.

Спортивные площадки, новая скейт-площадка временно закрыты из-за коронавирусных ограничений. Но гулять по парку и кататься по велодорожкам можно. Активные пенсионеры продолжают заниматься на свежем воздухе и укреплять свое здоровье с программой «Активное долголетие».

«Бабушки ходят на скандинавскую ходьбу, и дедушки за ними. Парк наполнен жизнью. Меня это очень радует. Радует, что к нам заходит бизнес, и предприниматели хотят у нас работать», — отметила Инна Буркина, директор парка.

Благоустройство коснулось не только лесного массива, но и водной зоны. В реке установили три фонтана, а на набережной поставили навесы и шезлонги — теперь в солнечную погоду можно спрятаться в тень и отдохнуть. Для смелых отдыхающих разбили веревочный парк. Поставили место для изучения правил дорожного движения — ведь даже в парке есть его участники.

«При разработке концепции парка, проектно-сметной документации мы учли все нюансы. В парке, так как он находится практически в центре города, были заведены все центральные коммуникации — это и водопровод, и канализация, электричество», — уточнил Максим Красноцветов, глава г. о. Пушкинский.

Городской парк в Ивантеевке готовится ко второму этапу благоустройства. Сейчас думают, какие изменения последуют дальше.