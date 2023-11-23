Подмосковье 23 ноября 2023, 14:24 В IT со школьной скамьи. Почему подростки Подмосковья все чаще выбирают техническое образование? Подмосковные студенты назвали преимущества технического среднего образования Дмитрий Степанищев

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Количество молодых людей, выбирающих техническое среднее профессиональное образование (СПО), продолжает расти с каждым годом. О причинах выбора студентов для телеканала «360» рассказали в Физтех-колледже в Долгопрудном.

В учебном заведении совсем недавно закончился ремонт и сейчас ведется активное оснащение лабораторий, часть из которых уже работает. Поскольку ранее это был авиационный колледж, то большое внимание здесь уделяется беспилотным технологиям и производству.

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«Здесь мы занимаемся 3D-проектированием, производством, у нас есть 3D-принтеры, FDМ-печать из филомента и фотополимерная печать из смолы. Также мы занимаемся разработкой микроэлектроники», — сообщил преподаватель ГБ ПОУ МО «Физико-технического колледжа» Алексей Винник.

Студентка второго курса колледжа Кира Мухина рассказала о создании уникального робота, который сможет избегать столкновений с препятствиями, возникшими у него на пути.

«Этот робот будет ездить независимо от чужого управления, то есть он будет подъезжать к препятствию и автоматически уезжать и ехать дальше. Это своего рода постоянный дрон, который будет гулять по нашему кабинету», — поделилась Кира Мухина.

Дмитрий Степанищев Дмитрий Степанищев Дмитрий Степанищев Дмитрий Степанищев

Отметим, что ученики приходят сюда за прикладными знаниями в реальной сфере, а не за абстрактным дипломом.

«Образование в принципе в любой профессии важно, но обычно работодатель именно в нашей профессии смотрит на портфолио, если заполнен гетхаб проектами и не важно есть у тебя высшее образование или нет. Если ты готов предоставить работодателю конечный продукт, то в принципе не важно, где ты учился», — поделился студент третьего курса Максим Торкунов.

Преподаватель колледжа Галина Базяк рассказала, что студенты во время обучения могут попробовать себя в самых разных начинаниях.

«Попробовал здесь, не пошло, не получилось не понравилось, он пошел туда. 3D-моделирование не пошло, он пошел в вэб-разработку, это не пошло он пошел еще чем-то заниматься в рамках одного учебного заведения», — добавила Галина Базяк.

Дмитрий Степанищев

Кроме того, в учебном заведении внедрена система «равный — равному», когда старшекурскники помогают поступившим. Это создает дополнительный пул связей, навыков командной работы и более глубокое погружение в теоретический и практический материал, что полезно всем.

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