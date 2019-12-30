Рождественская сказка в цифровых декорациях. В Истре показали балет «Щелкунчик»

Театр «Классический балет ХХI век» представил жителям Истры балет «Щелкунчик». Погрузиться в настоящую рождественскую сказку помогли цифровые декорации.

Источник фото: телеканал «360»

Балет «Щелкунчик» — самая новогодняя и удивительная сказка. Несмотря на отсутствие диалогов, зритель узнает историю бесстрашного Щелкунчика и доброй маленькой Мари — девушки, разглядевшей в деревянной кукле благородного принца.

Спектакль театра не совсем обычный. Вместо декораций использовалась компьютерная графика. Благодаря проекции зритель буквально погружается в волшебный мир сказки, ощущает себя не сторонним наблюдателем, а героем представления. Для некоторых такие технологии — своеобразный вызов.

Источник фото: телеканал «360»

«Видеоконтент замещает обычные декорации, но я думаю, что это неизбежно в цифровой век, поэтому в принципе нам нравится, потому что это создает более живое впечатление», — сказала зрительница Зинаида Блинникова.

Несмотря на технические инновации, спектакль поставлен в лучших традициях русского балета. «Классическую хореографию мы оставили неизменной, в лучшем виде. Все соблюдено, потому что зачем гениальное трогать», — отметила руководитель театра «Классический балет ХХI век» Елизавета Небесная.

Наблюдая за героями сказки, дети погружаются в захватывающую новогоднюю историю. Взрослые же, несомненно, ценят философский смысл. После показа в Подмосковье, артисты театра отправились на гастроли в Европу.