Рождественская сказка в цифровых декорациях. В Истре показали балет «Щелкунчик»
Балет «Щелкунчик» — самая новогодняя и удивительная сказка. Несмотря на отсутствие диалогов, зритель узнает историю бесстрашного Щелкунчика и доброй маленькой Мари — девушки, разглядевшей в деревянной кукле благородного принца.
Спектакль театра не совсем обычный. Вместо декораций использовалась компьютерная графика. Благодаря проекции зритель буквально погружается в волшебный мир сказки, ощущает себя не сторонним наблюдателем, а героем представления. Для некоторых такие технологии — своеобразный вызов.
«Видеоконтент замещает обычные декорации, но я думаю, что это неизбежно в цифровой век, поэтому в принципе нам нравится, потому что это создает более живое впечатление», — сказала зрительница Зинаида Блинникова.
Несмотря на технические инновации, спектакль поставлен в лучших традициях русского балета. «Классическую хореографию мы оставили неизменной, в лучшем виде. Все соблюдено, потому что зачем гениальное трогать», — отметила руководитель театра «Классический балет ХХI век» Елизавета Небесная.
Наблюдая за героями сказки, дети погружаются в захватывающую новогоднюю историю. Взрослые же, несомненно, ценят философский смысл. После показа в Подмосковье, артисты театра отправились на гастроли в Европу.