Подмосковье 09 апреля 2024, 19:27 Свыше 120 памятников приведут в порядок в Истре к 9 Мая Пресс-служба администрации г. о. Истра

Читать 360tv в

С третьего апреля в Истре муниципальная служба содержания приступила к работам по косметическому ремонту мемориалов к празднику 9 Мая. Всего в планах привести в порядок 122 памятника.

Рабочие очищают поверхности памятников от старых красок, проводят обеспыливание, подготовку поверхностей к грунтовочным и шпаклевочным работам. В дальнейшем их покрасят.

Реклама

Первостепенная задача — навести порядок на всех объектах: прибрать территории, удалить мелкий мусор, собрать прошлогоднюю листву, вычистить смет на самих объектах и на подходах к ним, провести мойку дорожек, мемориалов, скульптур на всех памятных объектах.

Пресс-служба администрации г. о. Истра

В конце апреля — начале мая на объектах Великой Отечественной войны высадят порядка 15 тысяч однолетних растений — Виол Виттрока.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».