09 апреля 2024, 19:27
Свыше 120 памятников приведут в порядок в Истре к 9 Мая
С третьего апреля в Истре муниципальная служба содержания приступила к работам по косметическому ремонту мемориалов к празднику 9 Мая. Всего в планах привести в порядок 122 памятника.
Рабочие очищают поверхности памятников от старых красок, проводят обеспыливание, подготовку поверхностей к грунтовочным и шпаклевочным работам. В дальнейшем их покрасят.
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Первостепенная задача — навести порядок на всех объектах: прибрать территории, удалить мелкий мусор, собрать прошлогоднюю листву, вычистить смет на самих объектах и на подходах к ним, провести мойку дорожек, мемориалов, скульптур на всех памятных объектах.
В конце апреля — начале мая на объектах Великой Отечественной войны высадят порядка 15 тысяч однолетних растений — Виол Виттрока.
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