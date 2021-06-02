В ходе акции «Лес Победы» в Подмосковье высажено 427 тысяч деревьев

В Московской области с 26 апреля по 25 мая проводилась акция «Лес Победы». За месяц жители региона высадили более 427 саженцев. В акции приняли участие более 50 тысяч жителей Подмосковья. Первый раз она состоялась в 2013 году.

Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«Чувствовалась преемственность поколений — многие выходили на акцию целыми семьями», — сказал зампред правительства Московской области — министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Председатель комитета лесного хозяйства региона Елена Казимир добавила, что на площади более 206 га жители высадили сосны, ели и дубы. В городах появились молодые рябины, яблони, вишни, груши, туи, можжевельник, липы, ивы, а также кусты сирени и жасмина.

Волонтеры и лесничие подготовили в зонах посадок необходимый инвентарь и научили участников акции, как правильно сажать деревья. Жители области также озеленили памятники Великой отечественной войны.

С 1 июня власти страны подняли пошлину за экспорт российской древесины. Мера может снизить количество контрабандистов и сохранить леса.