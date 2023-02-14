Подмосковье 14 февраля 2023, 12:38 Выставка творческих работ открылась в клубе «Активного долголетия» в Химках Фото: Дарья Писмаркина.

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Предметы декоративно-прикладного искусства, картины, расписную посуду, тряпичные куклы, панно и многое другое представили на выставке в химкинском клубе проекта «Активное долголетие». Все поделки сделаны руками участниц проекта.

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Елена Михайлова представила очень практичную и экологичную поделку — покрывало из лоскутков. Материалом послужили старые джинсы. Рукодельнице нравится девиз «Подари вещи вторую жизнь», и ей хорошо удается реализовывать его на практике.

Среди других экспонатов выставки — рисунки, расписные тарелки, деревянные поделки, народные куклы и многое другое. Все это сделали участницы клуба «Активного долголетия» из Химок.

Проект «Активное долголетие» стартовал в Подмосковье в 2019 году по поручению губернатора Андрея Воробьева. За три года жители Химок старшего возраста нашли для себя занятия по душе в различных кружках и открыли множество талантов.