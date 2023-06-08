Подмосковье 08 июня 2023, 19:12 В Химках создали первый в Московской области музей казачьего быта

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Новый музей казачьего быта открылся в Химках. В экспозиции собраны литература, одежда, оружие и домашняя утварь, а возраст самого старинного экспоната составляет около 500 лет.

«В коллекции есть форма донского казака: строевая рубаха, хромовые сапоги, офицерская шашка, а также галифе с красными лампасами. По лампасам казаки определяли принадлежность к конкретному казачьему войску», — говорит химкинский атаман Андрей Заикин.

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Все экспонаты собраны представителями Союза казаков Химок. Некоторые отдали в музей ценные семейные реликвии. Например, в коллекции есть нагайка, которая хранилась в семье Андрея Заикина еще с XIX века — такими казаки дрались в рукопашном бою. На выставке можно увидеть также погоны, костюмы, нагайки, шашки, кинжалы и другие предметы, которые рассказывают о многовековой истории казачества. Одно из оружий было создано в ХVI веке.

Музей расположен по адресу: улица Союзная, дом 3. Вход свободный.

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