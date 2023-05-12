Подмосковье 12 мая 2023, 04:21 Семинар подмосковного управления МЧС прошел в Химках МЧС России

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Семинар Главного управления МЧС по Московской области состоялся в Химках 11 мая. Мероприятие прошло под руководством заместителя начальника ведомства, руководителя управления надзорной деятельности и профилактической работы, полковника внутренней службы Александра Медведева.

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Также в семинаре приняли участие помощник руководителя регионального органа Александр Калугин и представители территориальных отделов. Для обсуждения актуальных тем был приглашен начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей Прокуратуры Московской области, советник юстиции Джанбулат Кебедов.

Главным вопросом в ходе мероприятия стал порядок проведения и согласования внеплановых надзорных проверок в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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