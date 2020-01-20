Много еды, конкурсов и веселья. В Химках прошел гастрономический фестиваль

Кухни народов мира представили на гастрономическом фестивале в Химках. Гостей радовали множеством разнообразных блюд и развлекательной программой с танцами, песнями и конкурсами.

Шашлык, бургеры, сибирские пельмени, узбекский плов, каша и казацкая окрошка — на гастрономическом фестивале в Химках было и вкусно, и разнообразно. Гости могли попробовать кухню разных народов мира и узнать тонкости приготовления блюд. А после — сделать что-то самостоятельно.

Помимо разнообразной еды организаторы фестиваля подготовили большую развлекательную программу: можно было танцевать или участвовать в конкурсах.

«Мы хотели этот день провести вместе со всеми нашими жителями. Хотели друг друга угощать, радовать и соревноваться в необычных конкурсах», — сказала заместитель главы г. о. Химки по вопросам социальной политики, культуры и спорта Ирина Теслева.