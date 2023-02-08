Подмосковье 08 февраля 2023, 18:56 В городском округе Щелково начали функционировать баки «Добрые вещи»

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Около десяти баков «Добрые вещи» заработало в Щелкове. Жители округа могут положить в них верхнюю одежду, текстиль, обувь и другие вещи для нуждающихся.

Вещи, попавшие в баки, сортируются. Одежда и другие предметы гардероба, сохранившиеся в хорошем состоянии, попадают к новым владельцам или отправляются в такие магазины, как секонд хенд. Вещи с дефектами отдают на переработку.

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На вырученные средства организаторы социального проекта «Добрые вещи» закупают оборудование для реабилитации детей с ограниченными возможностями из Москвы и Подмосковья. На это затрачивается около 500 тысяч рублей в месяц.

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С 2016 года проект помог 142 ребятам получить средства реабилитации на сумму 19,2 миллиона рублей. Кроме того, 3,1 тысячи нуждающихся получили одежду, а 2 тонны вещей и игрушек отправили в Сирию.

«Сейчас мы собираем средства на помощь Артему Гудкову, 8 лет. Его диагноз ДЦП, спастический тетрапарез, глухота. Артем очень активный ребенок, но ходить он не может», — рассказал заместитель генерального директора социального бизнес-проекта Виктор Боженов.

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