Подмосковье 25 апреля 2023, 17:02 Фермеры в Луховицах получили около 63 гектаров земли за восемь лет Пресс-служба Минсельхозпрод МО

Читать 360tv в

Неиспользуемые земли площадью порядка 63 тысячи гектаров ввели в оборот за последние восемь лет в городском округе Луховицы. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По словам заместителя председателя правительства региона Георгия Филимонова, участки в области можно получить по программе «Подмосковные 10 га». С начала проекта власти предоставили порядка 1000 гектаров земли для сельского хозяйства. Всего в программу включено 102 участка в 26 округах.

Реклама

«Фермерам предоставляют землю в безвозмездное пользование на срок до 6 лет», — добавил Филимонов.

В настоящее время в Луховицах работают 16 предприятий сельхозпромылшенности и более 60 фермерских территорий. Специалисты занимаются производством молока, разведением парнокопытных животных, сбором зерна, картофеля и других овощей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к летнему сезону в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».