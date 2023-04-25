Подачу холодной и горячей воды ограничат в Люберцах в ночь на 26 апреля

Подача холодной и горячей воды будет ограничена в Люберцах с 22:00 25 апреля по 5:00 утра 26 апреля, сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области. Неудобства связаны с технологической неполадкой в канализации на улице 2-я Заводская.