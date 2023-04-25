Подмосковье 25 апреля 2023, 05:20 Международный музыкальный конкурс среди гусляров «Кубок Подмосковья» состоялся в Пушкино Ольга Шеметова

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Мероприятие прошло в Московском областном музыкальном колледже имени С. С. Прокофьева. В конкурсе приняли участие порядка 70 исполнителей из России, Беларуси и Китая.

Исполнители на гуслях и многострунных безгрифных инструментах собираются на мероприятие уже более 10 лет, конкурс проходит один раз в два года. В первом туре талант продемонстрировали самые юные музыканты, на следующем этапе мастерство показали ансамбли и одиночные конкурсанты в сопровождении Оркестра народных инструментов колледжа. В мероприятии приняли участие исполнители из Московской и Ленинградской областей, Калининграда, а также Беларуси и Китая. Участники из Азии выступили в удаленном формате.

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«Этот конкурс всегда привлекает внимание, поскольку репертуар у него исключительно народный. Вот и в этом году у пушкинцев и гостей города была уникальная возможность услышать необычные инструменты из России других стран», — рассказала заместитель директора по учебной работе заведения Мария Павлова.

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