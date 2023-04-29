Подмосковье 29 апреля 2023, 18:48 Супруга врача — участника СВО из Подольска получила материальную поддержку https://t.me/MinterMO/295

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Супруге врача-травматолога из Подольска Руслана Альменева Анастасии передали материальную помощь за заслуги мужа, сообщила пресс-служба Министерства территориальной политики Московской области. Ранее участник СВО был награжден медалью «За спасение погибавших».

Руслан работает в Подольской областной клинической больнице с 2013 года. Последние месяцы травматолог-ортопед посвящает помощи бойцам в зоне СВО. Супруга доктора Анастасия по профессии учитель технологии, женщина также участвует во Всероссийском проекте «Движение первых». Семья воспитывает троих детей.

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«Хочу сказать огромное спасибо всем людям, которые поддерживают нас в эти трудные времена. Меня очень многие спрашивают о том, как же я справляюсь. Но я не одна. Со мной родственники, друзья, коллеги и даже те люди, которых я совершенно не знаю. Большое спасибо всем коллегам моего супруга. Вместе — мы сила! В этом ощущается мощь нашего государства, ведь мы не бросаем друг друга», — сказала жительница.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о непрерывном сборе гуманитарной помощи участникам СВО и жителям новых регионов России.

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