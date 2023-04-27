Подмосковье 27 апреля 2023, 02:29 Нежилое помещение выставили на торги в Домодедове Комитет по конкурентной политике Московской области

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Помещение для коммерческих целей выставлено на торги в микрорайоне Белые Столбы городского округа Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба комитета конкурентной политики Московской области.

На аукцион выставлено помещение на первом этаже в доме на проспекте Госфильмофонда. Имеется удобный вход с улицы, вблизи расположена парковка

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«Свободное назначение делает объект универсальным и позволяет осуществлять на его территории любую деятельность. Можно открыть магазин, танцевальную студию, курсы иностранных языков», — уточнили в ведомстве.

Начальная цена за помещение площадью 101,6 квадратных метров составляет 2 333 520 руб. В текущую планировку объекта входят три основных комнаты, коридор и одно техническое помещение площадью 2,9 квадратных метров.

Заявку на участие в торгах можно подать до 30 мая, аукцион состоится 1 июня. Принять участие могут коммерческие организации, индивидуальные предприниматели (ИП) и физические лица. Информацию об актуальных лотах можно узнать на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики в регионе.

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