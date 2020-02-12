В г. о. Рошаль открылось отделение Торгово-промышленной палаты. Оно объединит представителей разных сфер бизнеса
«Налаживание контактов, у нас хорошие объемы по закупкам сырья, поэтому ТПП поможет расширению нашего бизнеса, в поиске новых поставщиков и оформлению разрешительной документации», — сказал Сергей Ямашкин, директор по развитию компании «ЭкоПак».
Главная цель новой общественной организации объединить лучших представителей самых разных сфер бизнеса для решения совместных задач. Палата помогает предпринимателям развивать деловые связи с российскими и зарубежными компаниями, организует встречи, конференции, обмен опытом. Сегодня отделения открыты почти в 40 муниципальных образованиях Подмосковья.
«Сегодня встреча с бизнесом лишний раз показала, что потенциал, который здесь, в Рошале, он очень хороший, да, конечно, это не большой муниципалитет, но главное дух, главное тот настрой, который у предпринимателей. Очень приятно, что все говорят о развитии», — сказал Владимир Головнев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области.
В состав Торгово-промышленной палаты Подмосковья входят ведущие предприятия региона. Сегодня в их ряды вступили еще 10 представителей бизнеса. В их числе «Курорт «Крестов брод». В городском округе Рошаль будет создана зона отдыха с гостиницей, водолечебницей, 10 километровой пляжной линией и аквапарком.
«Сначала мы думали ограничиться курортной зоной — это 550 га, которые у нас уже выделены под эти цели гостиницы, бани вся инфраструктура для туристического бизнеса, но сейчас мы понимаем, что территория, на которой будет действовать компания «Крестов брод» — это весь город Рошаль. Мы хотим, чтобы наш город стал городом-курортом выходного дня», — сказал Алексей Артюхин, глава г. о. Рошаль.
Компания «ЭкоПак» также стала членом Торгово-промышленной палаты Подмосковья. За это представители правления проголосовали единогласно. Первые образцы экоупаковки специалисты планируют изготовить уже в июле этого года. После испытаний и лабораторных исследований разлагаемые тарелки, ложки и боксы будут запущены в массовое производство.