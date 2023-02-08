Подмосковье 08 февраля 2023, 14:21 В феврале изменится расписание некоторых пригородных поездов Ярославского и Казанского направлений МЖД

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В феврале изменится расписание пригородных поездов Казанского и Ярославского направлений Московской железной дороги. Корректировки в движение электричек внесут из-за ремонта путей.

С 9 по 28 февраля, кроме 12, 19 и 26 чисел на Ярославском направлении железнодорожники будут менять четыре километра бесстыкового пути на участке Мытищи — Болшево. Перерывы в работе запланированы преимущественно ночью — с 22:30 до 04:30. Из-за этого электрички, курсирующие между Москвой и станциями Мытищи, Болшево, Монино и Фрязино, будут либо выведены из расписания, либо поедут укороченным маршрутом.

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На Казанском направлении между Щурово и Голутвиным ремонт запланирован на 13 и 14 февраля с 6:00 до 10:00. Работы также пройдут на участке Рязань-1 — Лесок 14, 15 и 18 февраля с 8:30 до 12:30 и между Авсюнино и Шатурой 20-22, 24 и 27 февраля с 8:20 до 14:20. Это отразится на графике движения поездов на данных отрезках пути.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что железнодорожный транспорт является одним из самых удобных и важных средств передвижения. По этой причине в регионе продолжается строительство новых вокзалов и пересадочных пунктов, а устаревшие поезда меняют на современные.

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