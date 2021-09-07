В фестивале детской анимации примут участие 70 творческих коллективов из Подмосковья

В Егорьевске 12 сентября стартует четвертый фестиваль-праздник детской анимации «Пластилиновая ворона» имени Эдуарда Успенского. В нем примут участие 70 творческих коллективов из 20 подмосковных городов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры Московской области.

Фестиваль детской анимации проводят при поддержке Министерства культуры Московской области.

Участники конкурса поборются за победу в нескольких номинациях: «Святая Русь», «За чистый мир», «Лучший герой», «Лучший сценарий», «Была война», «За безопасные дороги». Номинации разделят по возрастным категориям: от трех до семи лет, от семи до 14 лет и старше 14 лет.

В жюри вошли председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышова, генеральный директор Национальной Ассоциации телерадиовещателей Александр Широких, композитор и близкий друг писателя Эдуарда Успенского, заслуженный деятель искусств России Григорий Гладков, вдова писателя Елена Успенская, представители администрации городского округа Егорьевск.

Во время фестиваля для его гостей проведут мастер-классы по созданию мультфильмов. Также посетители смогут попробовать себя в гончарном деле и Гуслицкой росписи.

На Соборной площади расположатся развлекательные площадки, театр теней Егорьевского историко-художественного музея, военно-исторический клуб «Александр Невский».

Все гости фестиваля смогут посмотреть конкурсные работы участников.