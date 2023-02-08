Подмосковье 08 февраля 2023, 12:51 Театры Подмосковья станут участниками федеральной программы «Большие гастроли» в этом году

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Реализация программы «Большие гастроли» для ведущих театров страны продолжится в 2023 году. В выездных мероприятиях примут участие 247 театров России, среди которых пять подмосковных.

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Московский Губернский театр проведет гастроли 29 — 30 апреля в Краснодаре, где представит спектакли «Дядя Ваня» и «Вишневый сад». А 27–29 октября артисты привезут в Санкт-Петербург постановки «На всякого мудреца довольно простоты» и «Остров сокровищ».

Московский областной государственный театр кукол выступит 5–8 октября в Кирове со спектаклями «Сказка о капризной принцессе и короле лягушек», «Ревизор», «Машенька и Медведь», «Принцесса Крапинка».

«Театральный ковчег» из Сергиева Посада 13–16 октября покажет в Томске спектакли «Про мою маму и про меня», «Братец Кролик и Ко или Ковбойские истории», «Забавные истории про Хомку и Суслика».

Мытищинский театр кукол «Огниво» поедет в Махачкалу в сентябре, где представит спектакли «Айболит», «Оле-Лукойе. Забытая сказка», «Женитьба Бальзаминова».

Драматический театр «Стрела» из Жуковского 5–9 сентября будет с гастролями в городе Изербаш (Республика Дагестан). Детям покажут спектакли «Муха-Цокотуха», «Аладдин и волшебная лампа», «Лекарь поневоле».

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно найти новости о любых культурных событиях, которые проводятся в Подмосковье.