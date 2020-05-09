«В этот день все мысли и чувства обращены к нашим дорогим ветеранам»: Игорь Брынцалов поздравил участников ВОВ

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов лично поздравил ветеранов Великой Отечественной войны из Балашихи с Днем Победы. Участники встречи соблюдали все меры безопасности, введенные из-за пандемии коронавируса — они были в медицинских масках и перчатках, также не забывали о социальной дистанции.

Игорь Брынцалов поздравил ветерана Анатолия Никитина. Во время общения с парламентарием герой рассказал, что всю войну провел в тылу, играя в военном оркестре. Ветеран отметил, что самым радостным и ярким его воспоминанием были те дни, когда после окончания войны, шли эшелоны победителей, а оркестр встречал их с песней «Прощание славянки».

Спикер Мособлдумы посетил и Александра Золотова, поздравив героя с Днем Великой Победы. Во время войны ветеран оборонял Москву — он был командиром взвода зенитной артиллерии. Кроме этого, он участвовал в Курско-Орловской битве в должности командира батареи, а также — в Висло-Одерской операции, где занимал пост начальника штаба зенитно-артиллерийского дивизиона. Александр Золотов освобождал многие города Польши.

Искренне рад встрече с Вами в этот незабываемый день. Хочу лично от всей души поздравить Вас с великим праздником — Днем Победы! Никакая пандемия, никакие напасти и трудности не могут затмить наш великий праздник. Мы достойно отмечаем его, пусть и не в тех масштабах, как было запланировано Игорь Брынцалов.

«В этот праздничный день наши мысли и чувства обращены, в первую очередь, к Вам, нашим дорогим ветеранам, в заботе о Вашем здоровье, настроении, качестве жизни. Это наш долг и главный приоритет», — добавил парламентарий.