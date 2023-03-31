Подмосковье 31 марта 2023, 01:44 Почти 6,5 млн тонн асфальтобетона уложат на строящейся трассе М-12 в этом году Марат Хуснуллин

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На строящейся трассе М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань в сентябре запустят движение от Москвы до Арзамаса. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

В Нижегородской области на четвертом этапе трассы уже идут работы. Дорожники начали укладку покрытия, как только позволила погода, не дожидаясь начала основного сезона.

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В пресс-службе Минтранса Подмосковья сообщили, что на остальных этапах участка от Москвы до Арзамаса — в Московской, Владимирской и Нижегородской областях — идет подготовка асфальтобетонных заводов к работе.

Скоростная трасса М-12 станет частью транспортного маршрута «Россия», она пройдет через Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что территории 20 станций на МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят в Подмосковье до конца года.

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